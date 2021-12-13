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ارتفاع السمك البلطي والمكرونة في سوق العبور اليوم الاثنين

10:03 ص الإثنين 13 ديسمبر 2021
ارتفاع السمك البلطي والمكرونة في سوق العبور اليوم الاثنين

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والكابوريا، والجمبري خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما استقرت أسعار عدد من أصناف أخرى من المأكولات البحرية.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، ليتراوح بين 22 و26 جنيها.

كما صعد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 90 و170 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

و ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و60 جنيها.

وظل سعر كيلو البوري ثابتا بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك السمك البلطي سوق العبور

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