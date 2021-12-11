استقرار البلطي والجمبري.. أسعار السمك اليوم في سوق الجملة

كتبت_دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي، اليوم السبت ليتراوح بين 30 و50 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري بين 90 و160 جنيها، وهو سعر الأمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح اليوم بين 22 و24 جنيها، كذلك سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.