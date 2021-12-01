تراجع السمك البلطي وارتفاع المكرونة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 22 و26 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و130 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و60 جنيها.

وصعد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 90 و160 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.