أسعار الخضروات والفاكهة: تراجع 5 أصناف بينها الطماطم وزيادة الكوسة

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضروات، في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع، بينها الطماطم والبطاطس والبصل، بينما زاد سعر الكوسة والفاصوليا.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور، عند أسعار الجمعة الماضي، بينها الباذنجان والفلفل والملوخية.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 2 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الكوسة بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البامية بين 5و 9 جنيهات.

البسلة بين 3 و6 جنيهات، بتراجع 2 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.