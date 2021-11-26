عروض البلاك فرايداي والجمعة البيضاء.. ما نصائح التجار للمستهلكين قبل الشراء؟

كتبت- شيرين صلاح:

تتسابق المحلات وتجار التجزئة، على طرح عروض على المنتجات، فيما يعرف بالجمعة البيضاء، وكذلك جمعة البلاك فرايدي، وكع توقعات بارتفاع الإقبال يقدم التجار عددًا من النصائح للمستهلكين عند الشراء.

ووفقًا لما قاله تجار لمصراوي، تختلف نسبة التخفيضات من محل لأخر على حسب نوع السلعة والموديل.

وإليكم نصائح التجار لشراء عروض البلاك فرايداي:

- بضرورة معاينة السلع قبل الشراء.

- أن يكون المستهلك على علم بسعر السلعة الحقيقي.

- ضرورة التأكد من صحة وحقيقة العروض قبل الإقبال على الشراء.

- عدم التسرع في الشراء إلا بعد البحث عن أسعار المنتجات المختلفة.

- اختيار أفضل المنتجات والتي تتوافق مع ميزانية المشتري.

- البحث في أكثر من مكان وعدم الاقتصار في الشراء على المولات الشهيرة.

في حالة الشراء أون لاين

- ضرورة الشراء من منصات متعددة ومراجعة بيانات السلعة ومواصفاتها قبل إتمام عمليات الشراء.

- عدم الإفصاح عن بيانات بطاقة الائتمان خارج منصة الشراء.

- التأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.

- بعض المنتجات كالأجهزة الكهربائية ينصح عدم شرائها أون لاين.

- ضرورة الحصول علي فاتورة شراء من البائع.