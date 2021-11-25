سعر الذهب اليوم الخميس.. كيف تحرك الجرام بنهاية الأسبوع في مصر؟

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر في نهاية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

وكان إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية قال لمصراوي في وقت سابق، إن مبيعات الذهب بالسوق المحلي بدأت تنخفض خلال الربع الأخير من العام بعدما شهدت طفرة في أول 9 أشهر من العام.

أسعار الذهب اليوم

وسجل الذهب عيار 14 إلى نحو 524 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 674 جنيهًا.

ووصلت أسعار الذهب عيار 21 إلى نحو 787 جنيها.

واستقر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 899 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6296 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا اليوم لكنه ظل تحت مستوى 1800 دولار، وتداول المعدن الخام عند حوالي 1790 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.11%، مقارنة بختام تعاملات جلسة أمس.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب