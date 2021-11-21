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تراجع البطاطس والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:24 ص الأحد 21 نوفمبر 2021
تراجع البطاطس والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضروات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 9 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 15 قرشا و3 جنيهات، اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والبامية بين 50 قرشا وجنيه، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 2 و3.1 جنيه، بتراجع 15 قرشا.

الكوسة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البامية بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

البسلة بين 5 و6 جنيهات، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور أسعار البطاطس

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