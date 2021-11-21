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البورصة تصعد في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:21 ص الأحد 21 نوفمبر 2021
البورصة تصعد في بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.59% في بداية تعاملات اليوم الأحد إلى مستوى 11405 نقاط.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة بلغت 0.09%، بينما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.14%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.01% في نهاية تعاملات الخميس الماضي إلى مستوى 11377 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

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