البورصة تصعد في بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.59% في بداية تعاملات اليوم الأحد إلى مستوى 11405 نقاط.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة بلغت 0.09%، بينما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.14%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.01% في نهاية تعاملات الخميس الماضي إلى مستوى 11377 نقطة.