البورصة تصعد في بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.59% في بداية تعاملات اليوم الأحد إلى مستوى 11405 نقاط.
وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة بلغت 0.09%، بينما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.14%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.01% في نهاية تعاملات الخميس الماضي إلى مستوى 11377 نقطة.
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