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ارتفاع سعر السمك البلطي اليوم الأربعاء بسوق العبور

09:58 ص الأربعاء 17 نوفمبر 2021
ارتفاع سعر السمك البلطي اليوم الأربعاء بسوق العبور

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، اليوم الأربعاء في سوق العبور بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بقيمة جنيه ليتراوح بين 22 و27 جنيها.

وصعد سعر كيلو المكرونة السويسي بقيمة 10 جنيهات في الكيلو ليتراوح بين 30 و50 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها ليتراوح بين 90 و160 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا بقيمة 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

سعر السمك السمك البلطي المكرونة السويسي الجمبري الكابوريا

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