Masrawy logo white

سعر الذهب اليوم يقفز 5 جنيهات وعيار 18 يتخطى 700 جنيه للجرام

01:43 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
سعر الذهب اليوم يقفز 5 جنيهات وعيار 18 يتخطى 700 جنيه للجرام

سعر الذهب

كتبت – شيماء حفظي:
ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بتعاملات منتصف اليوم وزاد الجرام 5 جنيهات مرة واحدة، مع قفزة أسعار خام الذهب عالميا.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 544.7 جنيه للجرام.
بلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 700 جنيه للجرام.
تراجعت أسعار الذهب عيار 21 إلى 817 جنيهًا للجرام.
وسجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 933.7 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6536 جنيها.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وصعد سعر الذهب العالمي في منتصف تعاملات اليوم، ليسجل سعر الأوقية 1874 دولار للأوقية، مقابل 1863.8 دولار، في التعاملات الصباحية.
ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم جرام الذهب أسعار الذهب الجنيه الذهب

الخبر التالى:

هيئة التأمين الصحي الشامل تتعاقد مع عدد من المستشفيات والمعامل الخاصة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
946

إصابات اليوم

68

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

344907

إجمالي الإصابات

19567

إجمالي الوفيات

288114

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا