Masrawy logo white

تراجع جماعي في مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:16 ص الإثنين 15 نوفمبر 2021
تراجع جماعي في مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 إلى 0.29% في بداية تعاملات اليوم الاثنين إلى مستوى 11629 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.09%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنحو 0.78% في نهاية تعاملات أمس الأحد إلى مستوى 11662 نقطة.

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة البورصة

الخبر التالى:

سعر السمك البلطي اليوم الاثنين يتراجع في سوق العبور

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
935

إصابات اليوم

64

وفيات اليوم

791

متعافون اليوم

343961

إجمالي الإصابات

19499

إجمالي الوفيات

287682

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الذهب يتراجع.. والجرام يفقد 4 جنيهات في بداية تعاملات اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا