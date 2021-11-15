تراجع جماعي في مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 إلى 0.29% في بداية تعاملات اليوم الاثنين إلى مستوى 11629 نقطة.
وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.09%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنحو 0.78% في نهاية تعاملات أمس الأحد إلى مستوى 11662 نقطة.
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