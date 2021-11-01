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أسعار الحديد تستقر بعد ارتفاعات قياسية.. و50 جنيهًا زيادة للأسمنت بداية نوفمبر

12:22 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
أسعار الحديد تستقر بعد ارتفاعات قياسية.. و50 جنيهًا زيادة للأسمنت بداية نوفمبر

أسعار الحديد

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الحديد شهدت استقرارا مع بداية نوفمبر الجاري، بعد ارتفاعات قياسية وصلت لألف جنيه في الطن، خلال الشهر الماضي.

وأضاف الزيني، أن أسعار الأسمنت، واصلت ارتفاعها للشهر الثاني على التوالي، حيث رفعت بعض الشركات أسعار الطن بين 40 و50 جنيهًا للطن بالأسواق بدءا من اليوم.

ووفقا لقول الزيني، فإن متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع يتراوح بين 15 ألف جنيه و1500 جنيه، ويصل متوسط سعر طن الحديد للمستهلك نحو 16 ألف جنيه.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وأضاف الزيني، أن متوسط سعر طن الأسمنت ارتفع ببعض الشركات بين 40 و50 جنيهًا للطن مع بداية الشهر الجاري، دون سبب مبرر.

وذكر الزيني، أن متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع يتراوح بين ألف جنيه و1100 جنيه، ومتوسط سعر الطن بالأسواق يتراوح بين 1150 و1250 جنيه، بعد الزيادة.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، تصل الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر إلى أكثر 80 مليون طن سنويا، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وذلك قبل قرار تخفيض الإنتاج الذي تمت الموافقة عليه من قبل جهاز حماية المنافسة.

وأعلن جهاز حماية المنافسة قرارا خلال يوليو الماضي بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العامة في قطاع الأسمنت لتخفيض الطاقة الإنتاجية من الأسمنت من أجل تقليص فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاثة الماضية.

أسعار الحديد أحمد الزيني شعبة مواد البناء الأسمنت

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