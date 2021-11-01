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بعد ارتفاعه عالميًا.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

12:51 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
بعد ارتفاعه عالميًا.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس مستوياتها أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميًا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 779 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 668 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 890 جنيهًا، وقيمة الجنيه الذهب نحو 6232 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.25%، ووصل سعر الأوقية إلى 1787.8 دولار في الساعة 12:13 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب عيار 21 عيار 18

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