ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح اليوم بين 22 و27 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات اليوم في سوق العبور، ليتراوح اليوم بين 90 و180 جنيها.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 30 و55 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وظل سعر كيلو الكابوريا ثابتا ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وبقي سعر كيلو البوري ثابتا بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.