تراجع طفيف لأسعار الذهب العالمية في بداية جلسة اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الذهب العالمية بشكل طفيف في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بختام جلسة الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
وبحسب بيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1783.05 دولار، بانخفاض قدرة 33 سنتا، في الساعة 10:05 صباحا بتوقيت القاهرة.
وسجل سعر أوقية الذهب في ختام جلسة الجمعة الماضية- آخر جلسات الأسبوع الماضي- نحو 1783.38 دولار.
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