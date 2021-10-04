معيط في ذكرى نصر أكتوبر: سيناء تنعم بثمار تحريرها بمشروعات غير مسبوقة

كتب- مصطفى عيد:

تقدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

ودعا الوزير، الله عز وجل، "أن يرحم شهداءنا الأبرار، ويحفظ مصر وجيشها وأهلها من كل سوء، وأن يُعيد علينا هذه الانتصارات بمزيدٍ من الخير والرخاء والاستقرار، في ظل قيادة سياسية حكيمة، تواصل العمل ليلاً ونهارًا للنهوض بمصرنا الغالية".

وأكد أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل مبعث فخر واعتزاز لشعب مصر العظيم بقواته المسلحة ورجالها البواسل الذين ضربوا أروع الأمثلة في البطولة والتضحية والفداء، وقدموا أرواحهم من أجل استعادة وطن العزة والكرامة.

وقال الوزير إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في تحقيق إنجازات غير مسبوقة، بتنفيذ مشروعات تنموية عملاقة في زمن قياسي، تُسهم في تغيير وجه الحياة على أرض مصر، مستلهمًا من ذكرى بطولات أكتوبر المجيدة، معاني العزيمة والإصرار والعمل فى بناء دولة قوية حديثة، وإطلاق الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن الجمهورية الجديدة ترتكز على إرساء دعائم حياة كريمة لكل المصريين، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

وذكر الوزير أن التوسع في المشروعات القومية والتنموية الكبرى وغير المسبوقة بشبه جزيرة سيناء، خلال السنوات السبع الماضية يعكس إرادة سياسية حقيقية بأن تنعم أرض سيناء المباركة بثمار تحريرها، وأن تشهد حضارة ونموًا وعمرانًا يحقق آمال أهل سيناء الشرفاء.