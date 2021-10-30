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الجمارك: 2.7 مليار جنيه ضرائب ورسوم بالدخيلة ودمياط في سبتمبر الماضي

01:57 م السبت 30 أكتوبر 2021
الجمارك: 2.7 مليار جنيه ضرائب ورسوم بالدخيلة ودمياط في سبتمبر الماضي

مصلحة الجمارك

كتب- مصطفى عيد:

قالت مصلحة الجمارك، إن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الدخيلة ودمياط، خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت نحو 2 مليار و764 مليونًا و668 ألف جنيه.

وبحسب بيان للمصلحة اليوم السبت، أفرجت مصلحة الجمارك، عن مشمول 8 آلاف و407 شهادات جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات»، خلال شهر سبتمبر الماضى.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه، محمد معيط وزير المالية، من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وفقا للبيان.

وأضاف التقرير أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغت 396 مليونًا و284 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2 مليار و232 مليونًا و 14 ألف جنيه

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول ٤ آلاف و72 بيانًا جمركيًا خلال شهر سبتمبر الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل»، بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات و 597 مليونًا و167 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 20 مليونًا و950 ألف جنيه.

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