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استمرار انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور في أسبوع

11:41 ص الجمعة 29 أكتوبر 2021
استمرار انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور في أسبوع

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت – شيماء حفظي:

تواصل أسعار الطماطم انخفاضها الأسبوعي، في سوق العبور لتجارة الجملة، بينما زاد سعر البصل والباذنجان البلدي، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

وانخفض سعر كيلو الطماطم خلال الأسبوع 50 قرشا ليتراوح اليوم الجمعة بين 2.5 جنيه و 4 جنيهات، كما انخفض سعر كيلو الفاصوليا بين 2 و4 جنيهات جنيه مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 جنيه، و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 5 و 7 جنيهات، بتراجع بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 17 و21 جنيها.

المانجو البلدي بين 12 جنيهات و18 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور تجارة الجملة

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