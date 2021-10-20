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بعد قفزتها أمس.. ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر اليوم؟

12:47 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
بعد قفزتها أمس.. ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر اليوم؟

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس أسعار أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

وكانت أسعار الذهب في مصر قفزت أمس 5 جنيهات للجرام، نتيجة الصعود العالمي في البورصات.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم إلى 778 جنيها، وهو نفس سعر أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 667 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 889 جنيها، وسجلت قيمة الذهب في الجنيه نحو 6224 جنيها.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.58%، ووصل سعر الأوقية إلى 1779.4 دولار في الساعة 12:26 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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