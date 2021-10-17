الخميس.. إجازة في البورصة بمناسبة المولد النبوي الشريف
كتبت- شيماء حفظي:
قررت البورصة المصرية تعطيل العمل بها يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وقالت البورصة في بيان لها اليوم الأحد: "بمناسبة المولد النبوي الشريف، تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021 إجازة رسمية".
وأضافت: "على أن يُستأنف العمل بالبورصة المصرية صباح يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021".
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