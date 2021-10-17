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الخميس.. إجازة في البورصة بمناسبة المولد النبوي الشريف

03:02 م الأحد 17 أكتوبر 2021
الخميس.. إجازة في البورصة بمناسبة المولد النبوي الشريف

البورصة المصرية

كتبت- شيماء حفظي:

قررت البورصة المصرية تعطيل العمل بها يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقالت البورصة في بيان لها اليوم الأحد: "بمناسبة المولد النبوي الشريف، تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021 إجازة رسمية".

وأضافت: "على أن يُستأنف العمل بالبورصة المصرية صباح يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021".

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