الخميس.. إجازة في البورصة بمناسبة المولد النبوي الشريف

كتبت- شيماء حفظي:

قررت البورصة المصرية تعطيل العمل بها يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقالت البورصة في بيان لها اليوم الأحد: "بمناسبة المولد النبوي الشريف، تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021 إجازة رسمية".

وأضافت: "على أن يُستأنف العمل بالبورصة المصرية صباح يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021".