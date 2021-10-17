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تراجع الطماطم والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

09:46 ص الأحد 17 أكتوبر 2021
تراجع الطماطم والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضروات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع أسعار الطماطم، والفاصلوليا، والجوافة بين 25 قرشا و3 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفعت أسعار الكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والكانتلوب بين 50 قرشا وجنيه، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس 4 و7 جنيهات.

البصل بين 2 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 7 و10 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.75 و5.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الرومان بين 4 و7 جنيهات.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.

المانجو الزبيدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور سوق الجملة

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