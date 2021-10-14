17 % زيادة في صادرات الصناعات الغذائية خلال أول 8 شهور من 2021



كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال أول 8 أشهر من عام 2021 بنسبة بلغت 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وبحسب بيان المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم الخميس، سجلت قيمة صادرات المنتجات الغذائية حوالي 2.7 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من 2021 مقابل 2.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020.

وتعد صادرات شهر مارس 2021 الأعلى من حيث القيمة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021، بقيمة بلغت 384 مليون دولار.

كما حققت صادرات شهر مايو نحو 357 مليون دولار، مسجلة أعلى نسبة نمو في القيمة (بنسبة 48%) مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك من بين الشهور الثمانية الأولى من عام 2021.

وبلغت صادرات شهر أغسطس 2021 حوالي 355 مليون دولار بنسبة نمو 33% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، والتي تعد ثاني أعلى قيمة نمو خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 بعد شهر مايو.

وتربعت الصادرات الغذائية إلى الدول العربية على رأس قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 بقيمة بلغت 1.4 مليار دولار، حيث تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية خلال الفترة.

ويليها دول الاتحاد الأوروبي بقيمة صادرات بلغت 437 مليون دولار، وتمثل 16% من إجمالي الصادرات الغذائية خلال أول 8 أشهر من العام الجاري.

وجاءت بعد ذلك الدول الأفريقية غير العربية بقيمة صادرات لها بلغت 267 مليون دولار وتمثل 10% من إجمالي الصادرات.

ثم جاءت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة صادرات بلغت 146 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، وباقي المجموعات الدولية بقيمة 418 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021، احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات لها 208 ملايين دولار بنسبة تراجع قدرها 5%، ويليها أمريكا بقيمة 146 مليون دولار محققة نسبة نمو 22%.

وجاءت ليبيا في المركز الثالث بقيمة صادرات غذائية مصرية لها 130 مليون دولار محققة نسبة نمو 9%، والجزائر بقيمة 121 مليون دولار بنسبة تراجع 1%، والمغرب بقيمة 119 مليون دولار بنسبة نمو 80%.

وجاء بعد ذلك السودان بقيمة 118 مليون دولار بنسبة نمو 142%، والأردن بقيمة 113 مليون دولار بنسبة تراجع 5%، وسوريا بقيمة 103 ملايين دولار ونسبة نمو 88%، واليمن بقيمة 101 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، وفي المركز العاشر ألمانيا بقيمة 89 مليون دولار بنسبة نمو 47% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.



الدول الأكثر زيادة في قيمة الصادرات الغذائية المصرية الموجهة لها

احتلت السودان صدارة قائمة أكثر الدول نموا في الصادرات الغذائية المصرية الموجهة لها من حيث القيمة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020 بقيمة صادرات 118 مليون دولار، وقيمة زيادة في الصادرات 69 مليون دولار.

ويليها الصين بقيمة صادرات 88 مليون دولار، وقيمة زيادة في الصادرات 55 مليون دولار، والمغرب بقيمة صادرات 119 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 53 مليون دولار.

وجاءت سوريا بعد ذلك بقيمة صادرات 103 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 48 مليون دولار، وألمانيا بقيمة صادرات 89 مليون دولار وقيمة زيادة 28 مليون دولار، وأمريكا بقيمة صادرات 146 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 27 مليون دولار.

ثم جاءت فلسطين بقيمة صادرات 83 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 20 مليون دولار، ولبنان بقيمة صادرات 65 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 20 مليون دولار، وروسيا بقيمة صادرات 44 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 16 مليون دولار.

وفي المركز العاشر إيطاليا بقيمة صادرات 78 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 15 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.