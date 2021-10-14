البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة طفيفة بلغت 0.02%، إلى مستوى 10881 نقطة.
وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات جلسة أمس، بنسبة 0.9% إلى مستوى 10881 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.
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