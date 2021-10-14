البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة طفيفة بلغت 0.02%، إلى مستوى 10881 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات جلسة أمس، بنسبة 0.9% إلى مستوى 10881 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.