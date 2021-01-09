أسعار الذهب العالمية تهوي بختام تعاملات الأسبوع.. والأوقية تخسر 65 دولارًا
القاهرة- وكالات:
هوت أسعار الذهب العالمية في نهاية تعاملات أمس، لتنخفض بنسبة 3.39%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
وسجلت أسعار الذهب في نهاية تعاملات جلسة أمس-آخر جلسات الأسبوع- 1849.1 دولار للأوقية، بتراجع قيمته 64.9 دولار مقارنة ببداية الجلسة.
واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.
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