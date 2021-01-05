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1.4 مليار مكالمة واتساب.. كيف احتفل العالم برأس السنة أونلاين؟

03:21 م الثلاثاء 05 يناير 2021
1.4 مليار مكالمة واتساب.. كيف احتفل العالم برأس السنة أونلاين؟

مكالمة واتساب

كتب- علاء حجاج:

قالت شركة فيسبوك في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن ليلة رأس السنة الجديدة 2021 شهدت زيادة كبيرة في استخدام التطبيقات التابعة لفيسبوك مثل "واتساب - انستجرام -ماسنجر"، وخاصة في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية بمختلف دول العالم لمواجهة فيروس كورونا.

وبحسب تقرير الصادر عن فيسبوك، فقد تم إجراء أكثر من 1.4 مليار مكالمة صوتية وفيديو في ليلة رأس السنة الجديدة 2021 على مستوى العالم، وهي أكثر المكالمات على الإطلاق في يوم واحد على واتساب، وذلك بزيادة 50% عن نفس اليوم من العام الماضي.

ورصد التقرير احتفال الناس باستخدام مؤثرات ماسنجر، وكان مؤثر الواقع المعزز الأكثر استخداماً في الولايات المتحدة هو "الألعاب النارية لعام 2020".

وأوضح تقرير فيسبوك أن ليلة رأس السنة 2021 أكبر يوم على الإطلاق لإجراء مكالمات الفيديو الجماعية (أكثر من ٣ أشخاص) في الولايات المتحدة، مع إجراء أكثر من ضعفي مكالمات الفيديو الجماعية في ليلة رأس السنة مقارنة بمتوسط اليوم العادي.

وشهدت منصات فيسبوك وانستجرام أكثر من 55 مليون بث مباشر على مستوى العالم في ليلة رأس السنة الجديدة.

شركة فيسبوك واتساب ليلة رأس السنة

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