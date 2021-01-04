الصناعة: تحويل 150 ألف سيارة للغاز بتكلفة 1.5 مليار جنيه خلال 3 سنوات

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتولى تمويل تحويل 150 ألف سيارة خلال 3 سنوات تنتهي في 2023 بتكلفة تحويل تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه.

وأضافت الوزيرة، خلال فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق على تحويل عدد 50 - 75 ألف سيارة سنوياً بتكلفة قدرها 400 – 600 مليون جنيه.

وأشارت إلى أنه تم تحويل 47 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (غاز/ بنزين) بإجمالي تمويل بلغ 252 مليون جنيه وهو ما ساهم في توفير 47 ألف فرصة عمل.

وقالت الوزيرة إن مبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي فيما يتعلق بسيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص ترتكز على محورين رئيسيين وهما الاعتماد على الشركات المنتجة محليا للسيارات والاعتماد على السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز) والتباحث مع الشركات العالمية في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على السيارات المصنعة للعمل بالغاز الطبيعي.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد السيارات المستهدف خلال المرحلة الأولى يبلغ 250 الف سيارة، منها 70 ألف سيارة خلال السنة الأولى و90 ألف سيارة خلال السنة الثانية و90 ألف سيارة خلال السنة الثالثة إلى جانب تحويل 55 ألف سيارة (تاكسي وملاكي) و15 ألف ميكروباص.

واستعرضت الوزيرة، أمام الرئيس أبرز محاور البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي الذي يستهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ووسائل نقل الأفراد وتعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية واستغلال البنية التحتية الحديثة والطرق الجديدة.

كما تضمن البرنامج، خفض تكاليف دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تشجيع استخدام الغاز الطبيعي والذي يوفر حوالي 50% من تكلفة الوقود التقليدي (بنزين وغاز) وتوفير دخل أفضل لسائقي السيارات الأجرة والميكروباص وتقديم مظهر حضاري للمرور وتقليل معدل التلوث والحفاظ على البيئة فضلاً عن الاستفادة من الاكتشافات الحديثة من الغاز الطبيعي وخفض تكلفة استيراد السولار.

وقالت الوزيرة إن محاور البرنامج تتضمن تنظيم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبرنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والمشاركة في برنامج إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.

وأشارت إلى أن المعرض سيشهد اتفاق جهاز المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركتي كارجاس وغازتك لتوفير حزمة تمويل جديدة قدرها 200 مليون جنية لاستكمال تنفيذ مراحل المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج.

كما سيشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وشركة نيسان موتورز إيجبت لتنفيذ برنامج تعزيز صادرات السيارات المصنعة محلياً إلى الخارج

وأضافت أن المعرض يحظى بمشاركة أكثر من 30 شركة وجهة مصنعة للسيارات العاملة بالطاقة النظيفة، مشيرةً الى انه تم تخصيص مساحة في المعرض لعرض المشروعات البحثية المقدمة من وزارة التعليم العالي.