19 % زيادة بصافي ربح "الشرقية للدخان" في الربع الثاني من العام الجاري

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، أنها حققت زيادة في صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنسبة زيادة 19% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019-2020.

وبحسب بيان الشركة، اليوم الأحد، والذي أرسلته للبورصة، سجلت الشركة صافي ربح نحو 1.375 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2020-2021 مقابل صافي ربح نحو 1.158 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 4.211 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري مقابل نحو 3.976 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2019-2020 بنسبة زيادة 6%.

وقالت الشركة إن نمو الإيرادات جاء على خلفية تحسن مبيعات السجائر المحلية لتصل إلى 3.328 مليار جنيه بزيادة 10% على أساس سنوي، نتيجة زيادة حجم المبيعات المحلية بمقدار 1.385 مليار سيجارة عن نفس الربع من العام السابق لتسجل مستوى قياسيا في الربع الثاني من العام المالي الحالي عند 17.459 مليار سيجارة.

كما أرجعت الشركة زيادة الإيرادات في الربع الثاني من العام المالي الجاري إلى الزيادات غير المباشرة في الأسعار عن طريق خفض هوامش تجار التجزئة من جنيه إلى 25 قرشا للعبوة التي تحتوي على 10 علب للعلامات التجارية الرئيسية بالشركة اعتبارا من 1 ديسمبر 2020.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي جنبا إلى جنب مع التحسن في مزيج المبيعات من حيث كميات أعلى في أحجام مبيعات السيجار المحلي بمعدل 44% على أساس سنوي، بالإضافة إلى زيادة حجم مبيعات قطاع الإنتاج المشترك بمقدار 33% خلال الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.

وزادت بذلك الإيرادات الكلية للشركة خلال النصف الأول من عام 2020-2021 إلى نحو 8.2 مليار جنيه بزيادة 6% عن نفس الفترة من العام الماضي، لتسجل الشركة صافي ربح بنحو 2.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام بزيادة 14.5% عن نفس الفترة من العام السابق.