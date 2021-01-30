التخطيط: 18 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لبورسعيد هذا العام

القاهرة- مصراوي:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إطلاق "خطة المواطن"، يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت السعيد، أن خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة بورسعيد تضم عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 151 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بورسعيد بخطة عام 20/2021 تبلغ 18,3 مليار جنيه بنسبة زيادة 260% عن خطة عام 2019/2020.

وأشارت السعيد، إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة بورسعيد تصل إلى 26%.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم توجيه استثمارات بقيمة 11,6 مليار جنيه لقناة السويس بنسبة 63.2%، ويخص قطاع الإسكان استثمارات بقيمة 4,4 مليار جنيه، ويخص قطاع التنمية المحلية 924,9 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 650 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي، علاوة على توجيه 194 مليون جنيه لقطاع الري، بالإضافة إلى توجيه 541,3 مليون جنيه للقطاعات الأخرى.

وتتمثل أهم المشروعات الخاصة بتطوير قناة السويس وفقا للتقرير في بناء قاطرات وكراكات وتطوير اللانشات لخدمة الملاحة، إنشاء وتدعيم أحواض الترسيب وإنشاء التكسيات الجديدة بغرب وشرق القناة.

ويذكر أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين