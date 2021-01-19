الرقابة المالية تقبض على مدير مكتب محاسبة لعرضه رشوة على أحد قيادات الضرائب

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على مدير أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدة والمعروفة وصاحب المكتب، وذلك لعرضهما مبلغ رشوة كبير على أحد قيادات مصلحة الضرائب، وذلك مقابل تخفيض الضرائب المستحقة على أحد الشركات الكبرى من عملاء مكتب المحاسبة والمراجعة.

وأضاف معيط في بيان لمصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء أن تلك القيادة الضريبية أبلغت الرقابة الإدارية، والتي وجهت بمسايرة مدير مكتب المحاسبة والمراجعة.

واتخذت هيئة الرقابة الإدارية كافة الإجراءات القانونية إلى أن تم ضبط مدير ذلك المكتب متلبساً بتقديم مبلغ الرشوة، كما تم ضبط صاحب مكتب المحاسبة والمراجعة لاشتراكه في ارتكاب الجريمة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الذين سوف يواجهون عقوبة السجن بالإضافة إلى أنها جريمة مخلة بالشرف، بحسب البيان.

وقدم وزير المالية التحية لرجال مصلحة الضرائب الشرفاء الذين لا يتسترون على فساد ويقومون بالإبلاغ عنه فورًا، كما وجه التحية والتقدير لرجال الرقابة الإدارية.

وقال إن الدولة مصممة وجادة في مكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة، ويُسهم في تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال إن الوزارة لن تتهاون مع أي محاسب أو مراجع تسول له نفسه أن يتورط في مثل هذا الفساد.