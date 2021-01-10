تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 18 و20 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو السمك الفيليه البلطي 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الجمبري، اليوم، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 39 و45 جنيهًا

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و130 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.