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تراجع البطاطس وارتفاع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

10:46 ص الأحد 10 يناير 2021
تراجع البطاطس وارتفاع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الخضروات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 25 قرشا و3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار البطاطس، والكوسة، والباذنجان البلدي بين 25 و50 قرشا، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.

البطاطس بين جنيه و2 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البصل بين 3.5 و5.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و3.25 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الرمان بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضروات سعار الفاكهة وق العبور

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