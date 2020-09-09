"غرفة الملابس": التجارة توافق على تصدير فائض مصر من الكمامات القماش

كتبت- شيرين صلاح:

قال هاني قداح، الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن وزارة الصناعة والتجارة وافقت خلال الفترة الماضية على طلب الغرفة بالسماح بتصدير الفائض من إنتاج الكمامات القماش للخارج.

وكانت غرفة الملابس طالبت وزارة الصناعة والتجارة بالسماح للشركات بتصدير الكمامات القماش التي تحظى بطلب كبير عليها في الخارج، وفقا لقول قداح في وقت سابق.

وقال قداح في وقت سابق أيضا، إن الشركات المحلية تلقت طلبات تصدير بالفعل من السعودية ودول الخليج والدول الأوروبية وأمريكا، خلال الشهر يونيو الماضي، مع عودة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي في أغلب بلدان العالم وتخفيف قيود مواجهة فيروس كورونا.

وذكر قداح، أنه جاري حصر عدد المصانع التي يمكن لها أن تصدر الفائض من إنتاجها للدول الأخرى.

وقال المدير التنفيذي لغرفة الملابس، إن طلبات التصدير تأتي للمجلس التصديري للملابس أولا، ثم ينسق المجلس مع وزارة الصناعة والتجارة للموافقة عليها، وبعدها يعرضها على المصانع التي ترغب في التصدير.

وأضاف قداح، أنه من المتوقع أن تأتي طلبات تصدير أخرى للمصانع من دول آسيا خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع فترة تزايد الأعداد مرة أخرى بالإصابة بفيروس كورونا.

كانت وزارة التجارة والصناعة قررت في يونيو الماضي مد فترة حظر تصدير الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "الكمامات") ومستلزمات الوقاية من العدوى، لمدة 3 أشهر إضافية، لتوفيرها في السوق المحلي.

وقالت الوزارة في بيان في يونيو الماضي إن القرار نص على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي - والتي تقدرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية – وذلك بموافقة من وزيرة التجارة والصناعة.

وتراجع الطلب المحلي على الكمامات القماش خلال الفترة الماضية بنسبة تصل إلى 80%، وذلك مع انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا بمصر، بحسب ما ذكره محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

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