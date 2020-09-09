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مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

02:51 م الأربعاء 09 سبتمبر 2020
مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.2%، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 10929 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.47%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.26%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 10.2 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 10 مليارات جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 220.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 1.66%، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 10951 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة المستثمرين المصريين

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