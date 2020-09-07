رانيا المشاط: 1.8 مليار دولار قيمة محفظة التعاون بين مصر والصين
كتب- مصطفى عيد:
وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الاثنين إن قيمة محفظة التعاون بين مصر والصين تبلغ 1.835 مليار دولار.
جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة بين وزارة التربية والتعليم والمركز الرئيسي لمعهد كونفوشيوس بالصين، لإتاحة تدريس اللغة الصينية كلغة أجنبية ثانية اختيارية بالصفوف الدراسية الإعدادية والثانوية بالتعليم ما قبل الجامعي.
وقالت المشاط إن محفظة التعاون بين مصر والصين تأتي بواقع 1.5 مليار دولار تمويلات ميسرة في قطاعي النقل والإسكان، ونحو 335 مليون دولار منح لا ترد في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني وتكنولوجيا علوم الفضاء.
وتبلغ قيمة التعاون بين مصر والصين في مجال التعليم نحو 20 مليون دولار حيث أنشئت مدرسة الصداقة المصرية الصينية بمدينة السادس من أكتوبر، ومدرسة كفر مصيلحة الابتدائية بمحافظة المنوفية، من خلال منح صينية خلال عامي 2008 و2009.
الخبر التالى:مدير ألستوم الفرنسية في مصر: ندرس المشاركة بمشروعات النقل والمواصلات في العاصمة الجديدة (حوار)
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
99863
عدد المصابين
-
78108
عدد المتعافين
-
5530
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
27261903
عدد المصابين
-
19350450
عدد المتعافين
-
886938
عدد الوفيات
إعلان