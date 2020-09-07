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رانيا المشاط: 1.8 مليار دولار قيمة محفظة التعاون بين مصر والصين

04:03 م الإثنين 07 سبتمبر 2020
رانيا المشاط: 1.8 مليار دولار قيمة محفظة التعاون بين مصر والصين

رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي

كتب- مصطفى عيد:

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الاثنين إن قيمة محفظة التعاون بين مصر والصين تبلغ 1.835 مليار دولار.

جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة بين وزارة التربية والتعليم والمركز الرئيسي لمعهد كونفوشيوس بالصين، لإتاحة تدريس اللغة الصينية كلغة أجنبية ثانية اختيارية بالصفوف الدراسية الإعدادية والثانوية بالتعليم ما قبل الجامعي.

وقالت المشاط إن محفظة التعاون بين مصر والصين تأتي بواقع 1.5 مليار دولار تمويلات ميسرة في قطاعي النقل والإسكان، ونحو 335 مليون دولار منح لا ترد في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني وتكنولوجيا علوم الفضاء.

وتبلغ قيمة التعاون بين مصر والصين في مجال التعليم نحو 20 مليون دولار حيث أنشئت مدرسة الصداقة المصرية الصينية بمدينة السادس من أكتوبر، ومدرسة كفر مصيلحة الابتدائية بمحافظة المنوفية، من خلال منح صينية خلال عامي 2008 و2009.

رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الصين وزارة التربية والتعليم

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