أسعار الذهب تتراجع في مصر.. والجرام يهبط 5 جنيهات اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث هبط الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.
وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 843 جنيهًا مقابل 848 جنيها، أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 723 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 963 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6744 جنيهًا.
وهبطت أسعار الذهب بنسبة 0.16% لتسجل 1926 دولارًا للأوقية، حيث تراجعت الأوقية بنحو 7.7 دولار، في تمام الساعة 12:34 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
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