فودافون مصر تنقل إدارة بعض فروعها لوكلائها بنظام "الفرنشايز"

كتب - علاء حجاج:

بدأت شركة فودافون مصر نقل إدارة عدد من الفروع التابعة لها لشركائها من الوكلاء بنظام "الفرنشايز"، فيما أبقت الأفرع الرئيسية بالمولات التجارية الكبيرة تحت إدارتها مباشرة.

ويسمح نظام الامتياز التجاري "الفرنشايز" بمنح الحق في استغلال العلامات التجارية للأفراد والشركات مقابل نسبة من الأرباح أو الإيرادات لصاحب العلامة التجارية.

وبحسب مصدر بالشركة فإن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لاستراتيجية بدأتها الشركة منذ فترة لتعظيم الاستفادة من الفروع التابعة لها والمنتشرة في مختلف المحافظات، وليس لها أي علاقة بصفقة الشركة مع شركة الاتصالات السعودية (STC).

وكانت (STC) وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة فودافون العالمية للاستحواذ على حصتها بشركة فودافون مصر البالغة 55% من الشركة مقابل حوالي 2.4 مليار دولار.

وفي 13 إبريل أعلنت STC عن مد المذكرة لمدة 90 يومًا للحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال إجراءات متعلقة بالصفقة، بسبب تعطل الإجراءات بسبب انتشار فيروس كورونا، قبل أن يتم مدها 60 يومًا أخرى منتصف يوليو الماضي.

وتتوزع هيكلة ملكية شركة فودافون مصر بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهي النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودي، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقي 0.2% لصغار المساهمين.