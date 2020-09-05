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هبوط جديد لأسعار الذهب في السوق المحلي اليوم

12:58 م السبت 05 سبتمبر 2020
هبوط جديد لأسعار الذهب في السوق المحلي اليوم

أسعار الذهب

كتب- دينا خالد:

واصلت أسعار الذهب التراجع في السوق المحلي لتنخفض جنيهين اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم الجمعة إلى 848 جنيها، مقابل 850 جنيها أمس الجمعة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 726.5 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 969.5 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6788 جنيهًا.

وعالميا، أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع بنسبة 0.16% في نهاية تعاملات مساء أمس.

وبلغ سعر أوقية الذهب بنهاية تعاملات أمس 1933.9 دولار، بارتفاع قيمته نحو 3 دولارات عن الجلسة السابقة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب

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