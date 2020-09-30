ارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 50 و65 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 23 و26 جنيها، كما استقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك الفيليه البلطي، اليوم، ليتراوح بين 30 جنيها و100 جنيه، وبلغ سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 40 و46 جنيها.