انطلاق فعاليات مؤتمر الاستثماري الرقمي للمجموعة المالية هيرميس

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، اليوم الاثنين، عن انطلاق أعمال النسخة الثانية من المؤتمر الاستثماري EFG Hermes Virtual Investor Conference والذي ستستمر فعالياته حتى 1 أكتوبر 2020.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن المؤتمر سينعقد عبر منصة رقمية تفاعلية تديرها المجموعة المالية هيرميس بمشاركة ممثلي الإدارة التنفيذية بـ157 شركة من 25 دولة لعقد الاجتماعات المباشرة وتبادل الرؤى ووجهات النظر مع أكثر من 650 مستثمر دولي من أبرز المؤسسات المالية بقاعدة أصول مدارة تبلغ قيمتها 17 تريليون دولار.

وتمثل النسخة الثانية من المؤتمر الرقمي امتدادًا للنجاح الكبير الذي حققته الانطلاقة الأولى لأعمال المؤتمر خلال يونيو الماضي، وينعكس ذلك في الإقبال المتزايد من كبار المستثمرين وأبرز المؤسسات المالية وكذلك التوسع بإضافة المزيد من الشركات العاملة بأهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها حيوية بالأسواق الناشئة والمبتدئة حول العالم.

وأضافت أن المؤتمر يأتي في إطار حرص المجموعة المالية هيرميس على تنظيم واستضافة أهم المؤتمرات الاستثمارية التي تسلط الضوء على فرص النمو الواعدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة رغم التحديات التي تواجه العالم بأسره خلال المرحلة الراهنة.

وأوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن النسخة الثانية من المؤتمر الرقمي سوف تشهد حضورًا واسعًا للمزيد من الشركات والمؤسسات الرائدة بالأسواق الناشئة والمبتدئة لعرض رؤيتهم بشأن التحديات والفرص المصاحبة لاستئناف النشاط الاقتصادي بعد موجة التباطؤ الناتجة عن تداعيات انتشار فيروس (كوفيد – 19).

وأشار إلى أن مجتمع الاستثمار الدولي يحرص كذلك على المشاركة الفعالة بأعمال المؤتمر للتعرف على مستجدات الوضع الاقتصادي في أسواق المنطقة ومتابعة الفرص الاستثمارية الجديدة بمختلف القطاعات الحيوية في الأسواق الناشئة والمبتدئة في ظل التقلبات الحالية التي تشهدها الأسواق العالمية.

وقال محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، إن مجتمع الاستثمار الدولي تجاوز أسوأ ما في الأزمة ويتطلع الآن لاستقاء التوجهات الاستراتيجية في الأسواق الناشئة والمبتدئة.

وأوضح أن تدفقات الاستثمار والتمويل في طريقها للتعافي وهو ما يعكس ثقة المستثمر في تلك الأسواق وما تطرحه من فرص استثمارية جذابة.

وأشار عبيد إلى أن خطط وتدابير التحفيز الاقتصادي التي حالت دون وقوع انهيارات مالية في بداية الأزمة ستقود الأسواق للارتفاع مرة أخرى في مواجهة تحديات أخرى تتمثل في تراكم الالتزامات التمويلية، غير أن الأسواق مازالت متأهبة لمواجهة موجة ثانية من الفيروس مما دفع الحكومات والبنوك المركزية إلى زيادة الإنفاق وخفض أسعار الفائدة لمواجهة تباطؤ معدلات الاستهلاك وتدفقات الاستثمار على حد سواء.

وعلى هذه الخلفية يعد المؤتمر الاستثماري الرقمي أحد قنوات التواصل الفعالة التي تجعل من المشاركين أول من يعلم بكل ما يطرأ من جديد في حركة الاقتصاد ومناخ الاستثمار في الأسواق الناشئة والمبتدئة حول العالم.

يذكر أن المجموعة المالية هيرميس نجحت على مدار عشرين عامًا في إدارة وتنظيم مجموعة من أبرز المؤتمرات الاستثمارية التي تحظى بتقدير واهتمام واسع من مجتمع الاستثمار الدولي بغض النظر عن أوضاع السوق أو التحديات العالمية الراهنة.

وقد انطلقت فعاليات المؤتمر الاستثماري الرقمي الأول في أعقاب إلغاء مؤتمر ‹‹EFG Hermes One-on-One›› بسبب أزمة انتشار فيروس (كوفيد – 19). وقد شهد المؤتمر الأول ترتيب أكثر من 6,500 اجتماعًا بين ممثلي الإدارة التنفيذية لـ 72 شركة من 14 دولة مع 480 مستثمرًا دوليًّا يمثلون 160 مؤسسة مالية بقاعدة أصول تتجاوز الـ 15 تريليون دولار.