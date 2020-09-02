تراجع البصل والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 20 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفعت أسعار الباذنجان البلدي، والخيار البلدي، والبامية، المانجو العويس، والمانجو الهندي بين 50 قرشا و4 جنيهات، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه، بتراجع 20 قرشا.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 25 و31 جنيها، بتراجع 6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.75 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 75 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات، و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البامية بين 14 و18 جنيها، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و13 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 14 و32 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

المانجو الهندي بين 10 جنيهات و19 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.