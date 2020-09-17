مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة 0.3% بتعاملات الخميس

كتبت – شيماء حفظي:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة، بنهاية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.34% إلى مستوى 11050 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.3% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.08%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 142.5 مليون جنيه، والعرب صافي شراء بقيمة 39.6 مليون جنيه، والمصريين صافي شراء بقيمة 102.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي أنهي تعاملات أمس الأربعاء، مرتفعا بنسبة 0.55% إلى مستوى 11088 نقطة، بدعم مشتريات أجنبية.