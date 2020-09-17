أكثر الكلمات إنتشاراً

اتفاق السلام التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة 0.3% بتعاملات الخميس

03:09 م الخميس 17 سبتمبر 2020
مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة 0.3% بتعاملات الخميس

البورصة المصرية

كتبت – شيماء حفظي:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة، بنهاية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.34% إلى مستوى 11050 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.3% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.08%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 142.5 مليون جنيه، والعرب صافي شراء بقيمة 39.6 مليون جنيه، والمصريين صافي شراء بقيمة 102.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي أنهي تعاملات أمس الأربعاء، مرتفعا بنسبة 0.55% إلى مستوى 11088 نقطة، بدعم مشتريات أجنبية.

البورصة مؤشر البورصة أسهم البورصة

الخبر التالى:

عمومية الحديد والصلب تجتمع 12 أكتوبر للموافقة على تقسيم الشركة وتغيير الإدارة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101009

    عدد المصابين

  • 84161

    عدد المتعافين

  • 5648

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 29121415

    عدد المصابين

  • 20958429

    عدد المتعافين

  • 927053

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب في مصر تهوي بتعاملات الخميس.. الجرام يخسر 13 جنيها

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا