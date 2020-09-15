قفزة بأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم.. والجرام يرتفع 13 جنيها

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث قفز سعر الجرام بنحو 13 جنيها مقارنة بمستواه أمس الاثنين.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 860 جنيها مقابل 847 جنيها أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 737 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 983 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 6880 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنحو 0.44%، حيث زاد سعر الأوقية بنحو 8.68 دولار ليصل إلى 1965.54 دولار في الثالثة و35 دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة.