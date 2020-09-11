أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

البطاطس والبصل.. ارتفاع أسعار عدد من الخضروات والفاكهة الجملة بأسبوع

10:41 ص الجمعة 11 سبتمبر 2020
البطاطس والبصل.. ارتفاع أسعار عدد من الخضروات والفاكهة الجملة بأسبوع

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت – شيماء حفظي:
ارتفعت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، بينها البطاطس والبصل والكوسة، خلال الأسبوع الماضي في سوق العبور، بينما استقرت أسعار الطماطم، وتراجعت أسعار الفاصوليا.
ووفقا لأسعار الموقع الرسمي لسوق العبور، تراوح سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة، بين 1.5 و2.5 جنيه، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.
بينما زاد سعر كيلو البصل ليتراوح اليوم الجمعة بين 2.75 و 3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، كما زاد سعر الكوسة 50 قرشا، ليتراوح بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.
البطاطس بين 1.5 جنيه و 3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
البصل بين 2.75 و 3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.
الكوسة بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
الفاصوليا بين 14 و 20 جنيها، بتراجع بين جنيه و3 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة بين 25 قرشا و50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و 6 جنيهات، بزيادة 1.5 و 2 جنيه.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه.
البامية بين 14 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:
العنب البناتي الأصفر بين4 و 6 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 4 و 6 جنيهات.
البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و13 جنيها.
الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.
الليمون البلدي بين 3 جنيه و 6 جنيهات، بزيادة جنيه.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
المانجو العويس بين 17 و 32 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.
المانجو الهندي بين 10 جنيهات و20 جنيها، بزيادة جنيه.
المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.
المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

أسعار الخضر والفاكهة

الخبر التالى:

المكرونة السويسي ينخفض 10 جنيهات.. أسعار السمك بسوق العبور في أسبوع

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100041

    عدد المصابين

  • 79008

    عدد المتعافين

  • 5541

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 27455073

    عدد المصابين

  • 19498458

    عدد المتعافين

  • 895830

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة ترد على أنباء عدم تطبيق نظام الحضور الجديد على المدارس الخاصة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا