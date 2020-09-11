البطاطس والبصل.. ارتفاع أسعار عدد من الخضروات والفاكهة الجملة بأسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، بينها البطاطس والبصل والكوسة، خلال الأسبوع الماضي في سوق العبور، بينما استقرت أسعار الطماطم، وتراجعت أسعار الفاصوليا.

ووفقا لأسعار الموقع الرسمي لسوق العبور، تراوح سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة، بين 1.5 و2.5 جنيه، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

بينما زاد سعر كيلو البصل ليتراوح اليوم الجمعة بين 2.75 و 3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، كما زاد سعر الكوسة 50 قرشا، ليتراوح بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 جنيه و 3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 2.75 و 3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 14 و 20 جنيها، بتراجع بين جنيه و3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة بين 25 قرشا و50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و 6 جنيهات، بزيادة 1.5 و 2 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه.

البامية بين 14 و18 جنيها.



أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين4 و 6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و 6 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 3 جنيه و 6 جنيهات، بزيادة جنيه.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 17 و 32 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

المانجو الهندي بين 10 جنيهات و20 جنيها، بزيادة جنيه.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.