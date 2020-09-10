بعد ارتفاع الأسعار.. هل بزغ نجم الذهب الأقل من عيار 18 في مصر؟ (فيديو)
كتبت- شيرين صلاح:
صعدت أسعار الذهب في مصر لمستويات تاريخية خلال الفترة الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن بالبورصات العالمية.
ويحاول تجار الذهب عند ارتفاع الأسعار تحريك السوق بأكثر من طريقة لجذب المستهلكين.
وخلال الفيديو التالي يوضح تجار للذهب لمصراوي هل زاد الإقبال على أعيرة أقل وزنا من المتعارف عليها بالأسواق مع ارتفاع الأسعار، والتجارب السابقة في هذا المجال.
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