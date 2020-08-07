تراجع في أسعار الخضروات بسوق العبور في أسبوع عيد الأضحى
كتبت – شيماء حفظي:
تراجعت أسعار عدد من أصناف من الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها الجمعة الماضي.
وانخفضت أسعار كيلو الطماطم بين 25 و 50 قرشا، ليتراوح اليوم بين 1.75 و3.75 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفاصوليا اليوم الجمعة بين 14 و20 جنيها، بتراجع 5 جنيهات مقابل الجمعة الماضي.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.75 و3.75 جنيه، بتراجع بين 25 و 50 قرشا.
البطاطس بين 3 جنيهات و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 و4.5جنيه،بتراجع 2.5 جنيه.
الفاصوليا بين 14 و20 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1 و2.5 جنيه، بتراجع جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع بين 50 قرشا و2 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات، بتراجع جنيه.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع بين 1.5 و2 جنيه.
البامية بين 15 و19 جنيها، بتراجع بين جنيه و3 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.
العنب البناتي الأحمر بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.
التفاح البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها.
البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و15 جنيها.
الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.
الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها، بتراجع نحو 6 جنيهات.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
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