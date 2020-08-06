السياحة.. أبرز 10 مهن للعمالة العائدة من الخارج بسبب تداعيات كورونا



كتبت- شيماء حفظي:

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن تحليل بيانات العائدين من الخارج من خلال استمارة "نوّرت بلدك" ساعد في تكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوافرة لديهم.

وأضافت الوزيرة، خلال اجتماع موسع مع وزراء التنمية المحلية والتخطيط والصناعة، عبر الفيديو كونفرانس،:"نستعد لإعادة دمج هذه العمالة في خطط التنمية، بالتعاون مع المحافظات المختلفة لمعرفة فرص العمل المتاحة في كل محافظة وفرص الاستثمار الممكنة"، وفقا لبيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس.

وأشارت إلى أهمية أن تتسق تلك الفرص مع إمكانات العمالة العائدة، وتتوافق مع الميزة التنافسية لكل محافظة؛ وهو ما يسهم في توطين أهداف التنمية المستدامة.

واستعرضت وزيرة الهجرة أهم المؤشرات والمعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا، وجاءت في صدارة مهن المسجلين في استمارات "نورت بلدك" العمالة الفنية الحرفية، والإدارة، والتسويق، والمجال التجاري، والمصرفي، والهندسة، والبناء، والسياحة والفنادق، والزراعة، والصيد.

ومن أبرز محافظات الوجه القبلي التي يقع بها العمالة المتضررة سوهاج، وأسيوط، والمنيا، وقنا، ومن محافظات الوجه البحري الدقهلية، والقاهرة، والغربية، والشرقية، والجيزة، والوادي الجديد، وكفر الشيخ، بحسب الوزيرة.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أهمية الوقوف على فرص العمل المتاحة بالمحافظات المختلفة للاستفادة من استمارة "نوّرت بلدك" وما تتضمنه من بيانات دقيقة تحتوي على المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا وذلك تمهيدًا لتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتأهيلهم والملاءمة مع تلك المهارات وتعزيز كفاءاتهم.

وقالت إن هذه الجهود تساعد في خلق فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من مهاراتهم في مجموعة من البرامج التي تساعد على التنمية الشاملة في إطار خطة الدولة للاستثمار في العنصر البشري بدمجهم في عدد من المشروعات القومية للدولة.