أوراسكوم للتنمية تبيع أرضًا بقيمة 104.8 مليون جنيه بـ"الجونة"

كتبت – شيماء حفظي:

وقعت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، اتفاق بيع أراضٍ مع شركة "مانجروفي للفنادق" لتطوير قطعة أرض بقيمة 104.8 مليون جنيه (6.6 مليون دولار).

وقالت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن قطعة الأرض مساحتها 40.654.5 متر مربع، كامتداد لمشروع مانجروفي في الجونة، وتقع بالقرب من مشروع مانجروفي ريزيدانس وتعتبر جزءًا من التطوير الشامل للمشروع.

وأوضحت الشركة، أنه بموجب الاتفاق ستشمل قطعة الأرض تطوير خدمات متعددة للملاك والنزلاء.

وقال عبدالحميد أبويوسف، العضو المنتدب التنفيذي لأوراسكوم للتنمية، إن هذه الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية الشركة التي تتمثل في تحديد الاستخدام الاستراتيجي للأراضي غير المستغلة.

وأضاف: "تخطو الشركة خطوات واسعة نحو تطوير الأراضي وتحقيق القيمة العادلة للأراضي ذات القيمة غير المعلنة".

وتعمل أوراسكوم للتنمية مصر في الاستثمار العقاري والسياحي وإدارة المنتجعات، وهي مملوكة لرجل الأعمال المصري، سميح ساويرس.