أغسطس يكتب نهاية موجة الصعود الكبير لأسعار الذهب في مصر (جراف تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

شهد شهر أغسطس الجاري نهاية موجة الصعود التي بدأتها أسعار الذهب في مصر بقوة خلال الشهور الماضية خاصة شهر يوليو، لينهي الشهر تعاملاته منخفضا لأول مرة في 5 أشهر، حيث تراجع سعر الجرام عيار 21 نحو 17 جنيها.

وكانت التعاملات المتقلبة لأسعار الذهب في مصر هي السمة الأساسية خلال أغسطس الجاري تأثرا بتذبذبات أسعار الذهب العالمية، فرغم نهاية موجة الصعود الكبيرة في هذا الشهر، شهد أوائل أيام أغسطس أعلى مستوى تاريخي للأسعار عند 923 جنيها للجرام عيار 21، ووصول سعر الأوقية فوق مستوى 2000 دولار عالميا.

ووصلت أسعار الذهب في مصر في تعاملات اليوم آخر أيام شهر أغسطس إلى 860 جنيها للجرام عيار 21 متراجعا بحوالي 63 جنيها من أعلى مستوى له خلال الشهر، وسجل سعر الجرام عيار 18 اليوم أيضا نحو 737 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 983 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 6880 جنيها.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطورات أسعار الذهب في مصر خلال شهر أغسطس الجاري للجرام عيار 21.