تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي بشكل طفيف، خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث انخفض الجرام بنحو جنيها واحدا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 860 جنيهًا مقابل 861 جنيهًا، أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 737 جنيهًا، كما انخفض سعر الجرام عيار 24 إلى 983 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6880 جنيهًا.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب العالمية، اليوم الاثنين، إذ عوض الدولار بعض خسائره، على الرغم من أن إطار عمل السياسات الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل قرب الصفر لبعض الوقت حد من خسائر المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1961.54 دولار للأوقية بحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 19 أغسطس الجاري عند 1976.14 دولار في التعاملات المبكرة في آسيا.