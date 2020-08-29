التجارة: 746 مليون دولار صادرات مصر من الملابس بالنصف الأول من 2020

كتبت- شيرين صلاح:

قال نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن صادرات قطاع الملابس الجاهزة بلغت خلال النصف الأول من العام الجارى 746 مليون دولار.

وأضافت في بيان صحفي اليوم السبت أن أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية هي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وأسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة.

وعقدت جامع لقاءً موسعًا مع أعضاء المجلس التصديري للملابس الجاهزة، لمناقشة شبل وتنمية وزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت جامع أن هناك فرصاً تصديرية ضخمة أمام منتجات الملابس الجاهزة المصرية بالأسواق الأمريكية وأسواق دول القارة الإفريقية، حيث تتمتع المنتجات المصرية بتنافسية وبقبول كبيرين بهذه الأسواق.